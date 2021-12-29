Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на призыв США освободить двух американцев

Посольство России в Вашингтоне ответило Госдепу США на требование освободить из российских тюрем двух заключенных американцев.

Ранее пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс призвал Россию освободить из тюрем Пола Уилана и Тревора Рида. В российском посольстве отметили, что обоих посадили за решетку за совершение серьезных преступлений, чего нельзя сказать о трех россиянах, которые оказались под стражей в США.

«Позвольте напомнить пресс-секретарю Госдепартамента о том, что, в отличие от россиян, которых США зачастую задерживают и осуждают по надуманным предлогам, П.Уилан и Т.Рид были арестованы при совершении серьезных преступлений», — написали представители посольства в Twitter.

Также к посту прикреплены хэштеги с требованием свободы Константину Ярошенко, Роману Селезневу и Виктору Буту, которые находятся в тюрьмах США.

В ноябре Апелляционный суд признал законным отказ в рассмотрении вопроса о передаче Уилана США. Постановление Верховного суда Мордовии оставили без изменения, а апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения.