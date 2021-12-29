Политолог Сосновский оценил позицию Германии по «Северному потоку — 2»

Власти ФРГ будут пытаться осложнить введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», несмотря на все достигнутые контракты. Такое заявление сделал немецкий политолог Александр Сосновский.

Напомним, что на днях глава МИД Германии Анналена Бербок, выступающая категорически против газопровода «Северный поток — 2», и новый канцлер Олаф Штольц, который всеми силами старается наладить сотрудничество с РФ, провели переговоры. Политолог Александр Сосновский считает, что им удалось прийти к консенсусу.

«Сегодняшняя ситуация характеризуется тем, что Германия предъявляет множество различных претензий. Сейчас они, видимо, разбирают на цитаты ответы Лаврова про "политическую камасутру". Конечно, они внимательно будут разбирать его слова о Шольце и Анналене Бербок. Лавров был очень политически корректен», — прокомментировал эксперт.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Кроме того, аналитик сообщил, что в России сейчас находится некий представитель немецкого МИД, который «ведет на каком-то уровне переговоры».

«Бербок, наверное, скрипя зубами, согласилась, что этот вопрос не предназначен для решения политических задач, а вопрос коммерческий. И ей придется идти в русле коалиционных соглашений», — подчеркнул Сосновский.

Тем не менее политолог считает, что все еще существуют политические силы в Германии, которые продолжат мешать запуску «Северного потока — 2». По его словам, они не прекратят попыток затянуть сертификацию или юридически ограничить подачу голубого топлива.