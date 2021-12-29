Врач Малышева предупредила, что черная полоса на шее может быть признаком рака желудка

Появление черной полосы на теле может свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли в желудке, предупредила врач и телеведущая Елена Малышева.

Чаще всего темная полоса проявляется на шее. Однако она также может возникать в области подмышек. Такой симптом называется черный акантоз, объяснила Малышева в эфире «Первого канала».

«Во всяком случае посмотрите на себя. Если в подмышечной области или на шее черная полоса, то не думайте, что вы как-то аномально загорели. Это симптом крайне серьезный», — отметила врач.

Врач-иммунолог Андрей Продеус, в свою очередь, порекомендовал людям, которые заметили у себя подобный признак, записаться на гастроскопию и провериться на рак. Если онкология исключена, то симптом может свидетельствовать о поликистозе яичников или сахарном диабете, пишет телеканал «360».