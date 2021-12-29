Агент Штромбергер рассказал о переговорах с «Зенитом» о трансфере Сергеева

Футбольный агент Юрий Штромбергер рассказал о переговорах с петербургским «Зенитом» касательно трансфера 26-летнего нападающего Ивана Сергеева.

Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что футболист Сергеев проходит медосмотр.

«"Зенит" должен будет выплатить отступные, прописанные в контракте у игрока, если захочет видеть его в команде. Не буду называть сумму. Полагаю, сегодня-завтра будет достигнута договоренность», — передает Sport24 слова Штромбергера.

Напомним, Сергеев перешел в «Крылья Советов» в прошлом году. В текущем сезоне футболист сыграл за самарский клуб в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами.