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Минобороны Литвы предложило НАТО выдвинуть России встречные требования по безопасности

Политика
Минобороны Литвы предложило НАТО выдвинуть России встречные требования по безопасности

Североатлантический альянс в ответ на предложения России о гарантиях безопасности должен выдвинуть встречные требования, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Глава литовского минобороны выразил надежду, что принятые в ходе намеченных на январь 2022 года переговоров между РФ и НАТО решения не приведут к снижению региональной безопасности. Анушаускас также заявил, что военно-политическому блоку нужно отвергнуть «ультимативные» требования Москвы.

«Требования России должны быть отвергнуты и выдвинуты свои требования, так как обозначенные Западом красные линии были не раз Кремлем нарушены», — заявил он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве. Сразу после этого должны начаться консультации России и Североатлантического альянса по этому вопросу в Брюсселе.

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