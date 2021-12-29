Мораторий на смертную казнь может быть снят в России

Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин допустил, что в обозримом будущем возможно возвращение смертной казни.

В своей авторской книге Зорькин рассказал, что обстоятельства, которые делают применение смертной казни в стране невозможным, на текущем этапе исторического развития России, не исключают, что в будущем к этой мере наказания можно будет вернуться. Он объяснил, что мораторий не исключает возможности возврата смертной казни в будущем, сообщает телеканал «360».

Мораторий на смертную казнь в России действует с 16 апреля 1997 года. Тогда страна вступила в Совет Европы. В СССР смертная казнь была введена в августе 1932 года и изначально полагалась за кражу государственной собственности в крупных размерах.