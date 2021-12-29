Макаренко: Фильм «Гранит» рассказал то, о чем молчало российское кино

Фильм «Гранит» о российских инструкторах в Мозамбике стал первой отечественной кинолентой, повествующей о нераскрытой теме помощи РФ государствам Африки.

После распада СССР страна-правопреемница ушла с континента, на богатства которого покусились западные корпорации и террористические группировки, а сейчас возвращается: именно этот исторический процесс режиссер Денис Нейманд зафиксировал в новом фильме. «Гранит» должен стать не последним кино на «африканскую тему», считает публицист и политик Эрнест Макаренко.

«Я посмотрел фильм «Гранит». Фильм на очень важную тему, который рассказывает о доселе плохо раскрытых аспектах работы России и российских военных инструкторов в Африке. Их подвиг и роль нужно обязательно показывать, причем ярко. И снимать больше фильмов», — поделился впечатлениями от просмотра Макаренко.

Постер к фильму «Гранит» /

«Гранит» рассказывает о событиях двухлетней давности в Мозамбике: маленький мальчик Жозе теряет родителей и попадает в плен к террористам после нападения боевиков на его деревню. В это же время российский военный инструктор Гранит тренирует армию Судана, но получает приказ отправиться в Мозамбик, чтобы помочь местной армии защитить страну от террористических группировок. Судьбы героев окажутся переплетены, пусть они еще не знают об этом.

«Мы 30 лет как ушли отовсюду и бросили африканские страны, которые защищали и поддерживали. И сейчас мы возвращаемся по просьбе правительств многих стран. Возвращаем не только свое влияние, но и защищаем африканские государства от американского влияния, от разрушения, от терроризма. И помогаем им возрождать самостоятельную экономику, ограждая от влияния совершенно бессовестных транснациональных корпораций, которые грабят и уничтожают все», — заключил Макаренко.

Ранее о фильме «Гранит» высказался депутат ГД Виталий Милонов, назвав Россию «единственной страной, действительно борющейся с терроризмом». Подробнее — в нашей статье.