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Журналисты The Moscow Post не смогут уклониться от ответственности за публикацию порочащих статей

Общество
Журналисты The Moscow Post не смогут уклониться от ответственности за публикацию порочащих статей

Газета The Moscow Post, опубликовавшая ранее недостоверные и порочащие сведения о петербургском предпринимателе Евгении Пригожине, удалила данный материал после предъявления иска. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Издание в своем материале от 21 ноября этого года заявляло, что Пригожин якобы получал денежные средства из бюджета Северной столицы и использовал их для финансирования партии «Родина». Однако данные сведения оказались ложными, а журналисты The Moscow Post опубликовали их, не проведя должную проверку.

«Юридическая служба компании «Конкорд» отметила действия издания The Moscow Post и выражает надежду, что впредь СМИ будут тщательно проверять публикуемые сведения на достоверность и соблюдать нормы журналистской этики», — говорится в сообщении пресс-службы «Конкорда».

Тем не менее судебный иск на взыскание 5 млн рублей был принят к производству. The Moscow Post может понести ответственность за свои действия в соответствии с российским законодательством.

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