Журналисты The Moscow Post не смогут уклониться от ответственности за публикацию порочащих статей

Газета The Moscow Post, опубликовавшая ранее недостоверные и порочащие сведения о петербургском предпринимателе Евгении Пригожине, удалила данный материал после предъявления иска. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Издание в своем материале от 21 ноября этого года заявляло, что Пригожин якобы получал денежные средства из бюджета Северной столицы и использовал их для финансирования партии «Родина». Однако данные сведения оказались ложными, а журналисты The Moscow Post опубликовали их, не проведя должную проверку.

«Юридическая служба компании «Конкорд» отметила действия издания The Moscow Post и выражает надежду, что впредь СМИ будут тщательно проверять публикуемые сведения на достоверность и соблюдать нормы журналистской этики», — говорится в сообщении пресс-службы «Конкорда».

Тем не менее судебный иск на взыскание 5 млн рублей был принят к производству. The Moscow Post может понести ответственность за свои действия в соответствии с российским законодательством.