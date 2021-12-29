В Челябинской области задержали замглавы Ашинского района Авраменко

Сотрудники ФСБ задержали первого заместителя главы Ашинского района Семена Авраменко за махинации с жильем для сирот.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Предварительно, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при приобретении жилья для детей-сирот. В отношении Авраменко возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

В ближайшее время следствие собирается ходатайствовать перед судом об его аресте. Вместе с ним был задержан продавец жилья. Чуть позже его отпустили под подписку о невыезде. В настоящий момент все обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.