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Глава евродипломатии Боррель выступил против условий России по гарантиям безопасности

Политика
Глава евродипломатии Боррель выступил против условий России по гарантиям безопасности

Требования России по гарантиям безопасности являются неприемлемыми, уверен глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Недавно МИД РФ обнародовал проекты соглашений с США и НАТО. Они предполагают в том числе предоставление гарантий, которые исключают продвижение Североатлантического альянса на восток. Боррель выступил против предложений России в беседе с газетой Welt.

«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — заявил глава евродипломатии.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал требования России прекратить расширение НАТО. Дипломат назвал согласие на условия Москвы самым большим унижением в истории Альянса, передает телеканал «360».

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