Глава евродипломатии Боррель выступил против условий России по гарантиям безопасности

Требования России по гарантиям безопасности являются неприемлемыми, уверен глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Недавно МИД РФ обнародовал проекты соглашений с США и НАТО. Они предполагают в том числе предоставление гарантий, которые исключают продвижение Североатлантического альянса на восток. Боррель выступил против предложений России в беседе с газетой Welt.

«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — заявил глава евродипломатии.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал требования России прекратить расширение НАТО. Дипломат назвал согласие на условия Москвы самым большим унижением в истории Альянса, передает телеканал «360».