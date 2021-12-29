Новак: украинская ГТС может быть востребована Москвой и после 2024 года

Газотранспортная система (ГТС) Украины будет востребована Россией и после 2024 года в случае выгодных экономических условий и надлежащего технического состояния. Соответствующее заявление сделал вице-премьер России Александр Новак.

Российский вице-премьер во время беседы с РБК заявил, что в случае выгодных экономических условий и нужного технического состояния, по его мнению, после 2024 года Москва будет бронировать соответствующие мощности украинской газотранспортной инфраструктуры.

Новак отметил, что Москва никогда не отказывалась от транзита голубого топлива по украинской ГТС. Соглашение о поставке по 40 млрд кубометров газа в год через украинскую территорию подписано до конца 2024 году. По словам вице-премьера, данные объемы являются приличными.

При этом пропускная способность всей экспортной инфраструктуры не может равняться объему потребления. Как подчеркнул Новак, постоянно должен быть свободный запас пропускной способности и конкуренции.