Глава МИД Украины Кулеба заявил о желании видеть Путина на саммите в «нормандском формате»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что рассчитывает на участие президента РФ Владимира Путина на саммите в «нормандском формате», так как российский лидер не выходит из-за стола переговоров без договоренности.

Количество участников саммита не так важно, как участие Путина. Он отметил такую черту главы российского государства, как желание непременно достичь каких-либо договоренностей.

«У него есть такая черта: если он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договоренностью, и тогда можно искать решение. И опыт Парижского саммита 2019 года об этом говорит», — отметил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что изменения «нормандского формата» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе на данный момент не обсуждаются.

Ранее глава МИД Украины сообщил, что Россия занимает доминирующую позицию, а также диктует ситуацию в Азовском море.