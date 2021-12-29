Новак спрогнозировал сроки запуска «Северного потока — 2»

Москва ожидает сертификацию российского газопровода «Северный поток — 2» к концу первого полугодия 2022 года, заявил вице-премьер Александр Новак.

Новак выразил надежду, то Европа больше не будет выдвигать России новые требования для запуска «Северного потока — 2», тем самым политизируя проект. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Конец первого полугодия — это максимальный срок. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше», — спрогнозировал сроки запуска проекта российский вице-премьер.

Новак добавил, что оператор Nord Stream 2 AG реализует газопровод, строго соблюдая европейское законодательство. Поэтому любые требования Европы сверх действующих законов носят политический характер.