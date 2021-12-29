Госжилнадзор оштрафовал управляющие компании Ленобласти на 11 млн рублей за 2021 год

Управляющие компании Ленинградской области за текущий год заплатили штрафы на общую сумму в 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в администрации региона.

Постановления о штрафах выносил Госжилнадзор. Всего санкции были применены порядка 69 раз. При этом еще 120 раз ведомство просто вынесло предупреждение. Как сообщил председатель комитета Михаил Василенко, выполнять свою работу в надлежащем качестве управляющие компании начинают только после подобных мер. Об этом передают «Невские новости».

«За год 29 постановлений о назначении наказания были обжалованы лицами, привлеченными к ответственности, из них по 16 суды уже состоялись и завершены в пользу комитета, остальные находятся в стадии рассмотрения», — добавил он.

При этом штрафы за плохую уборку снега в Петербурге значительно превышают санкции за другие нарушения. Так, за три недели компании Северной столицы заплатили порядка 25 миллионов рублей. Команда губернатора Петербурга Александра Беглова, тем временем, продолжает утверждать, что снегоуборочная кампания в городе продолжается с отличными темпами.