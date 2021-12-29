Милонов оценил успехи России в борьбе с терроризмом в фильме «Гранит»

Вышедший 28 декабря в эфире телеканала НТВ фильм «Гранит» рассказывает о борьбе российских инструкторов с терроризмом, сообщил депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

По сюжету фильма опытный инструктор с позывным Гранит был отправлен в Мозамбик, чтобы защитить мирное население от террористов. Кинокартина является логичным продолжением фильма «Турист» о судьбе российских инструкторов в ЦАР, а также их успешной деятельности в борьбе с боевиками.

Милонов заявил, что с удовольствием посмотрит «Гранит». Кроме того, депутат отметил, что Россия — единственная страна, действительно борющаяся с терроризмом.

«Мне очень нравится, что наша страна демонстрирует потрясающие успехи и возвращается в мировое пространство», — подчеркнул депутат в беседе с «НьюИнформ».

«Гранит» основан на реальных событиях. Режиссером фильма выступил Денис Нейманд. Главные роли исполнили актеры Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов и другие.