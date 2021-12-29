Посол Украины в США сообщила о подготовке плана на случай провала дипломатии с Россией

Украина совместно с западными государствами занимается подготовкой запасного плана по «сдерживанию России от возможного вторжения» на территорию страны. Об этом рассказала киевский посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в интервью изданию Lb.ua.

Каких-либо подробностей разрабатываемого плана она раскрывать не стала. Маркарова также подчеркнула, что Вашингтон активно обращается к Москве, чтобы сфокусироваться на основном дипломатическом плане.

«Сейчас мы все — Украина, США, Запад — работаем над вариантом А — дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту Б, к которому тоже все активно готовятся», — сообщила посол.

По словам Маркаровой, США и другие мировые государства не желают наступления войны. Однако она добавила, что «существует угроза украинскому суверенитету», и Вашингтон не станет поступаться пониманием этого.

Западные государства все чаще заявляют о якобы «угрозе» России по отношению к Украине. Однако Москва неоднократно опровергала подобные сообщения. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не собирается нападать на кого-либо, а все подобные заявления используются лишь для нагнетания ситуации.