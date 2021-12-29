Депутат Луговой призвал Минюст проверить НКО на получение средств из Великобритании

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой заявил о необходимости проверить данные о финансировании российских НКО форин-офисом (МИД) Великобритании. С соответствующей просьбой он обратился в российский Минюст.

Запрос на проверку Луговой направил министру Константину Чуйченко. В обращении депутата ГД говорится, что средства в размере более 1 млрд рублей до 2023 года выделены организациям, работающим в 17 российских городах. Об этом сообщают «Известия».

«Речь идет о создании и продвижении новых политических и общественных лидеров, формировании положительного восприятия их риторики среди россиян, подготовке изменений в образовании и активной работе с российской молодежью», — говорится в обращении Лугового.

Депутат считает, что больше всего денег выделяется проектам, направленным на наращивание потенциала российских правозащитников, борьбу с пытками в тюрьмах и лоббирование закона о домашнем насилии. По мнению Лугового, это способствует напряженности в обществе.