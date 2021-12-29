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Депутат Луговой призвал Минюст проверить НКО на получение средств из Великобритании

Политика
Депутат Луговой призвал Минюст проверить НКО на получение средств из Великобритании

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой заявил о необходимости проверить данные о финансировании российских НКО форин-офисом (МИД) Великобритании. С соответствующей просьбой он обратился в российский Минюст.

Запрос на проверку Луговой направил министру Константину Чуйченко. В обращении депутата ГД говорится, что средства в размере более 1 млрд рублей до 2023 года выделены организациям, работающим в 17 российских городах. Об этом сообщают «Известия».

«Речь идет о создании и продвижении новых политических и общественных лидеров, формировании положительного восприятия их риторики среди россиян, подготовке изменений в образовании и активной работе с российской молодежью», — говорится в обращении Лугового.

Депутат считает, что больше всего денег выделяется проектам, направленным на наращивание потенциала российских правозащитников, борьбу с пытками в тюрьмах и лоббирование закона о домашнем насилии. По мнению Лугового, это способствует напряженности в обществе.

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