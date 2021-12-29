Спасатели эвакуировали двоих человек горящего дома в Ленобласти

Пожар вспыхнул в одном из домов в Федоровском Ленинградской области 28 декабря. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже пятиэтажного здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По имеющейся информации, спасатели эвакуировали двоих человек. Площадь возгорания составила 17 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала. Также очевидцы произошедшего опубликовали кадры с места ЧП в группе в социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

В Северной столице увеличивается количество возгораний в исторических зданиях, признанных объектами культурного наследия. Петербуржцы жалуются, что город утрачивает представляющие ценность архитектурные сооружения, однако губернатор Александр Беглов предпочитает не обращать на это внимание.