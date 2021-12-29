Петербург и Москва возглавили список самых тревожных городов в 2021 году

Санкт-Петербург и Москва в 2021 году стали лидерами списка самых тревожных российских регионов. Соответствующее исследование провел аналитический департамент Компании развития общественных связей (КРОС).

Регионы были разделены на три отдела в зависимости от восприимчивости людей, которые живут на их территории, к проблемам и страхам: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые.

В список встревоженных попали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Вологодской области, Пермского края, Архангельской, Новгородской, Тюменской и Свердловской областей, а также Крыма и Краснодарского края, передает РБК.

Перечень уравновешенных состоит из жителей Курской, Калининградской, Калужской, Волгоградской, Тульской, Тверской и Иркутской областей, а также Татарстана, Забайкальского края и ЯНАО. В числе невозмутимых регионов оказались Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Якутия, Дагестан, Чукотка, Адыгея, Сахалинская область и Калмыкия.