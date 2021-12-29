Фильм «Гранит» демонстрирует готовность России помогать другим государствам. Именно благодаря этой отзывчивости многие страны смотрят на Россию с надеждой, заявил политолог Владимир Рогов.

Премьера киноленты в жанре политического детектива состоялась 28 декабря в 23.20 по московскому времени. Режиссером картины стал Денис Нейманд. Кинокартина обращает внимание российского общества на то, что происходит в странах Африки и повествует о судьбе российского инструктора в Мозамбике, который вместе с товарищами помогает освободить страну от бесчинствующих боевиков.

«Россия может решать проблемы и предлагать взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Это комплексное решение проблем для Африки», — заявил эксперт.

Именно поэтому многие представители стран Африки просят Россию обеспечить порядок по примеру того, как это произошло в ЦАР, где продолжительная война была прекращена при содействии РФ. Это кино прямо показывает, почему надежды африканцев связаны с Москвой, заключил специалист в беседе с корреспондентом «Народных новостей».