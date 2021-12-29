Экс-президент Украины заявил о ненависти Зеленского к нему

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский ненавидит, а также испытывает страх перед ним.

Травля со стороны Зеленского продолжается уже на протяжении трех лет, уточнил украинский политик. Также Порошенко отметил, что любые действия действующего президента страны не мешают планам его планам.

«Моим планам никак не препятствуют любые действия Зеленского. Зеленский меня ненавидит, Зеленский меня боится, Зеленский совершает преступления по незаконному политическому преследованию через систему искривлённого правосудия», — сообщил Порошенко.

Ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинения в госизмене из-за покупки угля у ДНР и ЛНР. После этого он поспешно покинул территорию страны, отправившись в турне в Турцию и Польшу, однако пообещал, что вернется на родину и ответит на все вопросы, связанные с обвинением в свой адрес.