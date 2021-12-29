Вице-губернатору Пензенской области дали премию 47 тыс. рублей за отказ от взятки

Вице-губернатору Пензенской области Сергею Федотову дали более 47 тыс. рублей в качестве премии. Причиной этого стал его отказ от взятки в размере трех млн рублей. Данные средства он перечислил в «Русфонд».

Работница администрации Каменского района планировала обеспечить собственную победу в конкурсе на замещение поста главы администрации, передав вице-губернатору три млн рублей. Однако Федотов отказался от незаконной награды и передал сведения УФСБ.

По информации ГТРК «Пенза», сотрудница администрации признала собственную вину. В данный момент она находится под домашним арестом.

Спустя время региональный глава Олег Мельниченко за данный поступок объявил благодарность вице-губернатору и пообещал премировать Федотова. Эти деньги он перевел в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд».