Московский мэр Собянин встретит Новый год с телефоном на случай происшествий

Московский мэр Сергей Собянин встретит Новый год с телефоном поблизости на случай чрезвычайных происшествий. Соответствующей информацией поделился сам градоначальник во время беседы с ТВЦ.

Мэр российской столицы признался, что встреча Нового года рядом с телефоном является традицией для него. Собянин кладет устройство недалеко от себя и смотрит, чтобы на нем не раздался звонок от «какого-нибудь зама».

«У меня традиция такая — поближе положить мобильный телефон и смотреть, чтобы не позвонил мне какой-нибудь зам и дрожащим голосом не сказал: "Сергей Семенович, у нас проблема"», — поделился московский градоначальник во время беседы с телеканалом ТВЦ.

Собянин подчеркнул, что такие случаи происходят не очень часто. Однако во время любого празднования Нового года происходит много маленьких инцидентов, поэтому важно быть на связи.