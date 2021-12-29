Украинцы будут праздновать 80-летие УПА на государственном уровне в 2022 году

Верховная рада постановила отмечать 80-летие создания Украинской повстанческой армии (УПА1, признана экстремистской и запрещена в России) в 2022 году на государственном уровне.

УПА исполнится 80 лет со времени создания в 1942 году. Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады.

«Согласно постановлению, в 2022 году на государственном уровне будет отмечаться. 80 лет со времени создания Украинской аповстанческой армии (1942)», — сказано в сообщении.

Кроме того, в 2022 году Украина отметит 25 лет с момента полета в космос первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка на государственном уровне. Также в следующем году украинцы отпразднуют 350 лет со дня рождения гетмана Украины Филиппа Орлика.

Украинская повстанческая армия была создана в октябре 1842 года. Она действовала в основном на Западной Украине и воевала против советских войск. Члены УПА сотрудничали с гитлеровцами.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации