Зрители НТВ увидели премьеру российского фильма «Гранит»

Телеканал НТВ показывает фильм «Гранит» о работе российских инструкторов в Мозамбике в 2019 году. Картина имеет возрастное ограничение: 18+.

Показ фильма стартовал во вторник в 23:20. Картина стала идейным продолжением боевиков «Турист» и «Солнцепек». В первом фильме повествование ведется о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), во втором — об участии добровольцев из России в конфликте на территории Донбасса.

В синопсисе на странице фильма «Гранит» в соцсети «Вконтакте» говорится, что российских инструкторов пригласили в Мозамбик местные власти, которые хотели обезопасить население от боевиков накануне выборов.

«Мозамбик, 2019 год. На деревню маленького мальчика Жозе нападает отряд боевиков, которым командует жестокий и безжалостный Мамудо. Террористы расстреливают местных жителей, поджигают дома, убивают родителей Жозе, а сам мальчик и его брат попадают в плен к боевикам», — сообщает о завязке фильма НТВ.

В это время российские инструкторы тренируют солдат местной армии в Судане. Но одному из них — опытному бойцу с позывным Гранит — не нравится оставаться на базе без подходящего для него задания.

Все меняется, когда поступает приказ отправить в Мозамбик часть инструкторов. С небольшим отрядом Гранит прибывает на военную базу в Муэдо, но его ждет неприятный сюрприз. Россиянин выясняет, что местные солдаты боятся выступать против боевиков, военные не соблюдают дисциплину и с трудом выполняют приказы. К тому же генерал Фубо отказывается предоставить информацию о численности и расположении отрядов врага. Гранит собирается провести разведку и самостоятельно добыть необходимые сведения.