Петербуржцы рассказали о долгой реакции коммунальщиков на прорыв трубы на Южном шоссе

Более 1000 квадратных метров улицы оказались залиты водой из-за прорыва трубы на Южном шоссе в Петербурге вечером 27 декабря. Местные жители пожаловались на недостаточно оперативную реакцию коммунальных служб на аварию.

Трубу с холодной водой прорвало у дома №100 около 17:00. Из-за аварии в близлежащих домах затопило подъезды и подвалы, были отключены электричество и отопление. Оказавшиеся в зоне разлива автомобили пришлось эвакуировать, а местные жители были вынуждены пробираться домой с помощью сотрудников МЧС и сами помогали друг другу пересечь залитый водой двор, сообщает ФАН.

В доме №102 по Южному шоссе вода затопила подвал и доходила в подъезде почти до второй лестницы первого этажа. Жительница соседнего дома Антонина сообщила агентству, что в парадную ее с детьми заносили неравнодушные соседи.

«Нас на руках переносили соседи, на тот момент я сотрудников МЧС не видела. За ночь остатки воды замерзли, и утром был один большой сплошной каток, только к обеду песочком посыпали», — сообщила очевидица происшествия.

Местные жители отмечали, что службы поздно отреагировали на происшествие. По словам очевидицы Анны, коммунальщики приступили к устранению протечки через три часа после прорыва. Полностью убрать воду с улицы они смогли только к 00:30. Однако испытания жителей Южного шоссе на этом не закончились.

После потопа в мороз образовался лед. Однако импровизированные каток во дворе и на тротуарах работники коммунальных служб удосужились посыпать песком лишь к обеду.

«Сейчас все выглядит печально — из подъезда не выйти. Ладно, мы молодые, а как быть детям и стареньким людям? Им уже не выйти, вокруг один лед — скользко», — сообщил агентству участник событий Павел.

По его словам, свет и отопление «дали в пять утра». Мужчина подчеркнул, что «эпопея с прорывом труб» в районе случается каждый год, но таких масштабов еще не было.

Местные жители сходятся в том, что ждать ремонтную бригаду пришлось слишком долго. Кроме того, коммунальщики даже не подумали о том, как утром людям пробраться через покрытый льдом двор.

В последнее время в городе участились случаи, когда местные жители страдают из-за работы коммунальных служб. Петербуржцы жалуются на плачевное состояние систем отопления и водоснабжения. Но администрация губернатора Петербурга Александра Беглова не оказывает этим проблемам должного внимания, считают некоторые горожане.