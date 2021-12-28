Политтехнолог Бала раскритиковал власти Украины за непрофессионализм

Власти Украины столкнулись с серьезнейшим провалом во внешней политике из-за своего непрофессионализма. Об этом высказался политтехнолог Виталий Бала.

Украинский эксперт прокомментировал позицию США. По мнению Балы, Белый дом «унизительно» относится к киевской власти.

«Именно тот факт, что об Украине уже говорят без Украины — что бы американцы публично не заявляли. Это как раз и есть следствие того непрофессионализма конкретных действий», — сказал политтехнолог в эфире местного телеканала.

Бала добавил, что к управлению страной нужно допускать людей, которые в этом что-то понимают.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее назвал унижением принятие НАТО требований безопасности России, сообщает телеканал «360». Дипломат подчеркнул, что США или Североатлантический альянс не согласятся выполнять предложения Москвы.