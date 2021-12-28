Антироссийские выпады европейских стран в адрес «Северного потока — 2» в очередной раз доказывают лицемерие демократии западного образца. Такое мнение выразили читатели портала «Гуаньча».

В Китае высмеяли обвинения европейских стран в адрес России по ситуации с поставками газа. Пользователи Сети прокомментировали угрозы Германии остановить «СП-2» в случае усиления конфликта на Украине и жестко прошлись по «демократии западного образца».

«Эти… идиоты направляют пистолет себе в лицо», — пошутил один из комментаторов.

«Логика действительно непонятная», — удивился другой.

«На самом деле от холода пострадают только обычные люди, а эти олигархи не замерзнут и не будут голодать! Простые люди хотят жить и работать в мире и довольстве, но те, кто имеют деньги и власть, заигрываются в политику», — присоединился к обсуждению третий.

Читатель «Гуаньча» назвал сложившуюся ситуацию очередным доказательством лицемерия Запада.

Остановка «Северного потока — 2» может снизить объем поставок газа из России в Германию, информирует телеканал «360». В стране начнутся перебои с электричеством, если это произойдет.