Дипломат Полянский назвал обоснованными переговоры о гарантиях безопасности России и США

Власти США и руководство НАТО должны дать Москве гарантии безопасности, заявил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, Запад не сможет отделаться пустыми словами на предстоящих переговорах о гарантиях безопасности между Россией, США и НАТО. Полянский назвал обоснованной обеспокоенность Москвы, так как это именно силы НАТО приблизились к ее границам.

«Безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности других. Это ключевая идея множества документов, которые были подписаны вначале и середине 1990-х. Так что мы хотим вернуться к этому духу», — высказался российский дипломат.

Дмитрий Полянский добавил, что Россия не ставит ультиматум, но хочет получить серьезные гарантии. Сейчас подготовка переговоров прорабатывается, однако в случае с НАТО Москве необходимо «уточнить детали», заключил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия будет не просто препятствовать, а «положит заслон» расширению НАТО на восток. РФ больше не может мириться с ситуацией, которая складывается у границ государства.