Пользователи Instagram призвали жену Зеленского встать на учет в военкомат

Супруга украинского лидера Елена Зеленская должна встать на учет в военный комиссариат. Соответствующим мнением поделились пользователи Instagram.

Женщина выложила в социальной сети фотографию, под которой написала пост об итогах 2021 года. Пользователи Instagram, узнавшие о недавнем приказе украинского министерства обороны об увеличении боевого состава ВСУ за счет представительниц прекрасного пола, не смогли пройти мимо ее публикации.

Они обратились к «госпоже Зеленской» с вопросом, когда она подаст пример жительницам Украины и встанет на учет в военкомат. Некоторые из них попросили супругу главы государства разобраться в этой вопиющей ситуации.

«Кому пришла идея ставить на военный учет женщин? Это бред!» — высказался один из пользователей Instagram.

«Ленка, ждем фото из окопов!» — выпустили пар украинцы на странице жены Зеленского.

Ранее сообщалось, что читатели китайского издания «Гуаньча» также обрушились с критикой в адрес киевских властей, которые решили увеличить численность боевого состава Вооруженных сил Украины за счет женщин.