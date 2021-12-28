Председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли следует подвергнуть казни в прямом эфире за за звонок генералу из Народно-освободительной армии Китая Ли Цзочэну. Таким мнением поделился кандидат в Палату представителей страны от Республиканской партии Ной Малджери.

По его словам, расследование данного дела не нуждается в созыве американского конгресса. Малджери напомнил о том, что делали с людьми, предавшими свою родину. Он подчеркнул, что их казнили по закону Соединенных Штатов.

«Он солдат действующей службы. Просто созовите военный трибунал и забудьте об этом», — высказал свою точку зрения Малджери.

Также кандидат из Невады отметил, что при признании вины Милли его должны повесить.

Ранее сообщалось, что Пекин выражает недовольство в связи с действиями Вашингтона в околоземном пространстве и требует от США нести ответственность за деятельность компаний, которые своими ракетными пусками создают угрозу для жизни китайских космонавтов. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.