«Кричал в агонии»: американские тюремщики заживо сварили чернокожего заключенного

Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, изучает дело афроамериканца, который стал жертвой полицейского произвола в США.

В июне 2012 года 50-летний чернокожий Даррен Рейни, отбывающий тюремный срок в исправительном учреждении Майами-Дейд, был заживо сварен тюремными работниками. Страдавшего от шизофрении мужчину заперли в душе с горячей водой, что привело к его мучительной смерти.

«Мужчина провел в душе, который был спроектирован таким образом, что находящийся внутри человек не может контролировать температуру воды, около двух часов. Другие осужденные вспоминают, что пока Даррен кричал в агонии, борясь за свою жизнь, офицеры издевались над ним, подшучивая и утверждая, что "теперь он будет чистым до конца своей жизни"», — говорится в сообщении правозащитников ФБР.

Спустя почти десятилетие после чудовищного убийства Рейни ни один из причастных сотрудников Майами-Дейд не понес ответственность за совершенное преступление. При этом окружной прокурор Кэтрин Фернандес Рандл отказалась предъявлять обвинения четырем тюремным охранникам.

ФБР призвал США провести повторное расследование, а также указал на необходимость проверить условия содержания заключенных в тюрьме Майами-Дейд, штат Флорида. Кроме того, правозащитники Фонда потребовали отстранить от работы прокурора Рандл, которая могла вступить в криминальный сговор с целью оправдать преступников в полицейской форме, пишет Федеральное агентство новостей.