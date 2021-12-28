Власти Подмосковья планируют окончательно закрыть вопрос обманутых дольщиков в 2023 году

Власти Подмосковья считают, что окончательное решение вопроса с обманутыми дольщиками уже в 2023 является для них приоритетной задачей. Об этом на встрече с журналистами заявил губернатор Московкой области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, Подмосковью в этом значительную помощь оказывает федеральное правительство.

«Задача поставлена президентом, и я пообещал исполнить это поручение — в 2023 году эту тему закрыть», — констатировал Андрей Воробьев.

В Московской области за последние 20 лет от действий недобросовестных застройщиков пострадали 111,5 тысячи человек. К началу 2021 года 65,8 тысячи дольщиков решили свои проблемы. Более 20 тысяч человек получили ключи или компенсацию в течение этого года. Теперь необходимо помочь оставшимся 25 тысячам потерпевших, передает сайт 360.tv.ru.

Воробьев отметил, что возможность обмануть большое количество людей давала мошенникам существовавшее ранее в стране регулирование в сфере жилого строительства.