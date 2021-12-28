Власти Севастополя отменили требование о заселении в отели по QR-кодам

Требование об обязательном предоставлении QR-кодов при заселении в гостиницы отменили в Севастополе.

Обязательное предоставление сертификатов и QR-кодов действовали в отелях на территории Севастополя на фоне распространения коронавирусной инфекции. Теперь жители и гости города смогут заселяться в гостиницы, не предоставляя документ, который подтверждает завершенный цикл вакцинации или перенесенное заболевание. Указ подписал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Также на территории всей Крымской Республики временно приостановили обязательное предоставление QR-кодов для посещения публичных мест. Мера будет действовать до 20 января 2022 года.