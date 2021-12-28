Клебо стал победителем спринтерской гонки классическим стилем на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо показал первый результат в мужской спринтерской гонке классическим стилем в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски».

Первая мужская гонка стартовавшей 28 декабря многодневки «Тур де Ски» завершилась победой норвежца Йоханнеса. Он преодолел дистанцию в финальном забеге спринта свободным стилем за 2 минуты 39,04 секунды.

Вторым финишировал французский лыжник Ришар Жуве. Третье место занял его соотечественник Лука Шанава. Лучшим из российских лыжников стал Александр Терентьев, финишировавший четвертым в своем полуфинале.