Порядка 10 самолетов «Победы» будут базироваться в петербургском аэропорту Пулково

Российская авиакомпания «Победа» планирует перевести 10 самолетов в петербургский аэропорт Пулково, сообщает генеральный директор Андрей Калмыков.

Таким образом, в Северной столице появится база лоукостера для полетов внутри России. Для этих целей в городе уже создали дочернюю компанию по наземному обслуживанию воздушных судов.

Кроме того, в компании не исключают, что появится возможность и для путешествий за рубеж. Среди наиболее вероятных направлений — Италия, Германия, Турция и Египет.

«За рубеж пока считаем. В том числе как будет развиваться там наша "дочка" по наземному обслуживанию, какая будет доходность», — сообщил Калмыков в беседе с ТАСС.

Однако сам петербургский аэропорт испытывает ряд проблем. Так, Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки самолетов в Пулково. В авиагавани образовался коллапс из-за небольшого снега.

Подобная ситуация в Петербурге складывается и на автомобильных дорогах. С начала зимы в городе наблюдаются многочасовые пробки, которые возникают практически ежедневно. Горожане винят в этом чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова, который не смог организовать эффективную работу коммунальных служб.