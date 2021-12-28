Турок метнул коктейль Молотова в посольство своей страны в Варшаве

Гражданин Турции бросил бутылку с горючей смесью в здание диппредставительства своей страны в Варшаве. Сотрудникам полиции удалось его задержать.

По данным правоохранителей, 34-летний злоумышленник метнул коктейль Молотова в посольство Турции. Вместе с ним был подельник, он скрылся.

Возле здания нашли пакет, в котором лежали еще четыре бутылки с зажигательной смесью. Фасад получил повреждения, информации о пострадавших и материальном ущербе пока не поступало. Мотивы поступка мужчины устанавливаются.