Правоохранительные органы Украины приняли заявление о госизмене Зеленского

Госбюро расследований (ГБР) зарегистрировало заявление о госизмене президента Украины Владимира Зеленского, сообщила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

По ее словам, инициатором рассмотрения дела стала партия бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность». В документе идет речь о финансировании терроризма со стороны действующего президента.

«Заявления наши коллеги передали в ГБР и офис генпрокурора на прошлой неделе, чтобы проинформировать о совершении преступления в энергетической сфере руководством государства, в частности Владимиром Зеленским», — сказала она.

Стоит отметить, что ранее подозрение в госизмене предъявили Порошенко. Он обвиняется в незаконной закупке угля у Донецкой и Луганской народных республик.