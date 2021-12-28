Лев Лещенко заступился за новогодние «голубые огоньки»

Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко отреагировал на критику «Голубых огоньков» от бывшего генерального директора «Останкино» Эдуарда Сагалаева.

Лещенко заявил, что Салагаев имеет право на свое мнение, но он с ним не согласен. Певец напомнил, что «голубые огоньки» — это рейтинговые программы, которые все еще востребованы зрителями.

«Существуют опросы, рейтинги, которые мотивируют к созданию этих огоньков. Спрос определяет предложение. Очевидно, спрос на "голубые огоньки" выше, чем на все остальное», — рассказал Лещенко в беседе с ФАН.

Эстрадный певец также добавил, что вовсе не имеет ничего против того, чтобы в наши дни появились новые интересные праздничные передачи, если будет что-то лучше.

«Есть определенные бренды. "Голубой огонек" — тоже бренд. Если у кого-то есть идеи чего-то нового — предлагайте. Может быть будет нечто лучшее, чем "голубые огоньки", "Песня года"», — заключил артист.

Ранее Сагалаев заявил, что современные «голубые огоньки» — это пародия на аналогичные программы, которые зрители смотрели еще в Советском Союзе.