Китай увеличит импорт российской электроэнергии

Москва и Пекин обсуждают увеличение закупок: в 2022 году импорт российской электроэнергии в Китае значительно вырастет.

В пресс-службе «Интер РАО», эксклюзивного экспортера российской электроэнергии, сообщили о подписании документа на поставку электроэнергии из России в Поднебесную в 2022 году в размере 4,4 млрд кВт·ч, передает издание «EurAsia Daily».

В течение последних лет Китай импортирует более 3 млрд кВт·ч, пропускная способность трех линий электропередачи между странами до 6-7 млрд кВт·ч.

Вице-премьер Александр Новак говорил в ходе российско-китайского энергетического форума о том, что стороны обсуждают увеличение поставок. На сегодняшний день к крупнейшим импортерам российской электроэнергии относятся страны Балтийского моря.