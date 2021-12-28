Сатановский сравнил выпады Германии против Путина с нацистской пропагандой

Открытки с президентом России Владимиром Путиным, которые жители Германии получили на Рождество, напоминают нацистскую пропаганду. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт прокомментировал открытки, которые жители Германии получили перед Рождеством. Подарки сопровождаются надписью.

«Включаешь отопление — поддерживаешь Путина», — говорится на открытках.

Политолог разгадал маневр Германии с так называемым сюрпризом в канун праздника. Сатановский в Telegram-канале отметил, что это напоминает нацистскую пропаганду 30-х годов. Тогда немцы призывали ничего не покупать у евреев.

«Ну так, а чем особенно нынешняя русофобия от классического антисемитизма отличается?» — поинтересовался аналитик.

Политолог добавил, что среди организаторов антироссийской истерии все преисполнены благих намерений и якобы ничего плохого не хотят.

Газопровод «Северный поток — 2», который протянулся от РФ до Германии, проходит последние процедуры перед вводом в эксплуатацию. Остановка проекта приведет к снижению объемов поставок голубого топлива, сообщает телеканал «360». Трубопровод должен поставлять немцам газ по выгодной цене.