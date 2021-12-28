Военный писатель Цыганов ждет премьеры нового патриотического кинофильма «Гранит»

Известный военный писатель и журналист Александр Цыганов выразил необходимость популяризации образа российского специалиста через современное патриотическое кино. Об этом он рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Для любого, уважающего себя государства важно и необходимо расширять границы влияния: экономическими, военными, политическими, культурными, всеми возможными методами. Нам нужны фильмы, которые воспитывали бы патриотизм, внушали гордость за свою страну уже исходя из нынешних реалий. Которые бы рассказывали истории о современных героях», — уверен журналист.

По мнению Цыганова, фундамент патриотического воспитания, уже успешно заложен советскими кинофильмами о Великой Отечественной войне, однако сейчас хороший военный боевик должен соответствовать и современным реалиям.

Постер к фильму «Гранит» /

Молодежь должна видеть современных героев, сопереживать актуальным и понятным им ситуациям, отражающим интересы их страны в ракурсе проблематики сегодняшнего времени. С этой задачей успешно справляется серия патриотических киноисторий о работе русскоязычных военных инструкторов и добровольцев в разных точках Земли.

Сегодня телеканал НТВ впервые покажет самый свежий фильм из этого цикла — «Гранит». Приключения главных героев, которые служат под руководством командира с позывным Гранит, будут происходить в Мозамбике.

кадр из фильма «Гранит» /

Александр Цыганов с нетерпением ждет премьеру:

«Конечно же, я посмотрю новинку, я и "Туриста" про ЦАР смотрел, и "Солнцепек" о Донбассе. Стараюсь следить за этой серией, и мне нравится, потому что там наши хорошие ребята, они отлично себя показывают. Давайте не будем увиливать и признаем, то что наши специалисты защищают государственные интересы Российской Федерации в дальних странах — это хорошо, это круто. Поэтому необходимо снимать о них фильмы, что мы и видим», — считает Цыганов.

«Гранит» можно будет посмотреть уже 28 декабря в 23:40 на канале НТВ. Режиссер-постановщик Денис Нейманд. Главные роли исполняют актеры Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.