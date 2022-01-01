Рост доходов, умные счетчики и минимум бюрократии. Как изменится жизнь россиян с 1 января

В течение 2021 года депутаты Госдумы сначала VII, а затем VIII созывов принимали законопроекты, часть из которых вступили в силу только 1 января 2022 года. «Политика Сегодня» собрала самые значимые из них.

Минимальные зарплаты — выше

С 2022 года в России почти на тысячу рублей вырос минимальный размер оплаты труда — с 12 792 до 13 890 руб. в месяц. Следом за ним «подтянулся» и прожиточный минимум: для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882, для детей — 12 274. Эти суммы повлияют и на увеличение размеров социальных пособий.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин дал поручение проиндексировать МРОТ и прожиточный минимум выше уровня инфляции — на 8,6%.

Новый расчет маткапитала

С 1 января вступил в силу законопроект о перерасчете материнского капитала, который президент подписал 21 декабря. Согласно документу, отныне размер выплаты молодым родителям за рождение детей будет повышаться в соответствии с фактической инфляцией за прошедший год. До этого индексацию производили, исходя из прогнозируемых показателей.

Перерасчет будет производиться каждое 1 февраля. Соответственно, ровно через месяц сумма маткапитала в России вырастет примерно на 8%. Сейчас она составляет 483 тысячи 881 рубль за первенца. И 639 тысяч 431 рубль за второго и последующих детей (но только в том случае, если ранее родители еще не участвовали в госпрограмме).

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Налоговый вычет на спорт

Россияне теперь смогут вернуть уплаченные налоги на физкультурно-оздоровительные услуги. Однако применить эту льготу можно будет только к декларациям, полученным с 1 января 2022 года.

На сегодняшний день оформить налоговые вычеты можно на лечение, обучение, благотворительность и покупку недвижимости. Напомним, сделать это можно через портал Госуслуг или налоговую службу.

«Появление нового налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым, и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Пенсии по инвалидности без бумажной волокиты

С 1 января государство обязуется выплачивать инвалидам страховые и социальные пенсии даже без подачи заявления. Бюрократия исключается и при перерасчете социальных доплат к пособиям, например, до уровня прожиточного минимума.

ПФР отныне будет трижды в год уведомлять женщин (начиная с 40 лет) и мужчин (начиная с 45-летнего возраста) о том, как проходит накопление их пенсии.

Для молодых родителей

Еще один бонус для молодых родителей от государства — изменение принципа выплаты ежемесячных пособий на первого и второго ребенка до трех лет. Если раньше претендовать на него могли только семьи, доходы каждого члена которой за второй квартал предыдущего года составляли не более двух прожиточных минимумов. Теперь же в России будут брать в расчет зарплаты родителей в году непосредственного обращения за выплатой.

Вырастет и сам размер пособия. Он будет равен прожиточному минимуму для детей, который в 2022 году установлен на уровне 12 274 рублей.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Для заемщиков

А теперь хорошие новости для тех, кто однажды испортил себе кредитную историю. Срок хранения записей по ней сократится в 2022 году с 10 до 7 лет.

Кроме того, бюро кредитных историй должны будут рассчитывать индивидуальный рейтинг заемщиков по методике Банка России, чтобы граждане могли заранее оценить свои шансы на получение кредита или ипотеки.

Для молодежи

Лимит «Пушкинской карты» вырос с 3000 до 5000 рублей. Напомним, ее могут получить все россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Сумму можно потратить на покупку билетов в театр, музей, галерею или филармонию.

Умные счетчики — в каждый дом

С 1 января во всех многоквартирных и частных домах, а также на промышленных предприятиях России начнут бесплатно устанавливать интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Так называемые умные счетчики будут самостоятельно передавать в управляющую или ресурсоснабжающую компанию данные о количестве потребляемой электроэнергии.

Невские Новости / Петр Мелихов

С сегодняшнего дня по всей стране начал действовать единый номер вызова экстренных служб — 112. Ранее его поддерживали лишь часть регионов России, теперь — все. Звонки по номеру бесплатные и доступны даже при отрицательном балансе.