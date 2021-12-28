Испанский нападающий Ферран Торрес заключил контракт с «Барселоной»

Футболист сборной Испании Ферран Торрес заключил долгосрочный контракт с каталонской «Барселоной».

Бронзовый призер 16-го чемпионата Европы по футболу в составе сборной Испании Ферран Торрес 28 декабря перешел в «Барселону». Форвард подписал с каталонским клубом контракт до 2027 года. На следующей неделе Торрес будет представлен публике.

Ранее нападающий выступал за английский «Манчестер Сити» и «Валенсию». На счету Торреса 22 матча в составе сборной Испании, в которых форвард забил 12 мячей.

После 18 туров «Барселона» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. В следующем матче подопечные Хави на выезде сыграют с «Мальоркой».