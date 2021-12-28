В Адыгее женщина получила более восьми лет колонии за перевод денег ИГ

Жительница Адыгеи была приговорена к восьми годам и шести месяцам колонии за перевод денег своей родственнице, которая состоит в ИГИЛ1.

Соответствующее решением во вторник принял Южный окружной военный суд. По его данным, с ноября 2019 года по апрель 2020 года Марина Мугу перевела более 90 тысяч рублей, чтобы ее сестра смогла продолжить участвовать в деятельности ИГИЛ (организация запрещена в России как террористическая). По факту было возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.

«В соответствии с приговором суда Мугу признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев в исправительной колонии общего режима», — отметил представитель суда. Приговор в законную силу не вступил.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации