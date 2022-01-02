Садоводство, стихи и полеты на истребителях. Как Гурбангулы Бердымухамедов провел 2021 год

Новый год – время подводить итоги и строить планы, даже если вместо профессии стоматолога ты выбрал нелегкий путь руководителя и возглавил небольшое государство в Центральной Азии. Оглядываться назад и вспоминать, как провел ушедший год президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов – добрая традиция «Политики Сегодня», которую хочется назвать нерушимой.

«Мой белый город – Ашхабад»

Первые месяцы 2021 года туркменский лидер посвятил созидательной деятельности, дабы отдохнуть от стрельбы по бочкам и работы диск-жокеем. Господин Бердымухамедов организовал серию визитов на предприятия и в воинские части, и уже в феврале любовался на достижения туркменского военпрома: экипировку для военнослужащих и бойцов спецподразделений.

«Современное военное обмундирование должно изготавливаться из высококачественного материала и полностью отвечать предъявляемым требованиям, в том числе климатическим условиям, — обратил внимание президент. — Это касается как функциональности и удобства униформы с учетом ее предназначения, так и дизайна».

Затем следовала поездка в Центр беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который находится в ведении местного МВД, и посещение земельных участков, выделенных военным и правоохранителям под подсобные хозяйства.

Активная деятельность президента, столь привычная взгляду среднестатистического туркмена, началась в марте. Гурбангулы Бердымухамедов посвятил всего себя садоводству, начав собственную «озеленительную кампанию» и высадив вместе с министрами саженцы у отеля «Гарагум» в центре Ашхабада.

На творческих фронтах тревожное затишье тоже продлилось недолго: в том же месяце состоялась торжественная премьера стихотворения «Мой белый город – Ашхабад» авторства Бердымухамедова, которое народные артисты тут же переложили на музыку и представили публике.

«Конная тема» продолжилась в мае, когда президент Туркменистана решил перейти от слов к делу и поучаствовал в церемонии закладки капсулы под строительство конного комплекса военных и правоохранительных органов. Капсула, как водится, была золотая, чего не скажешь о подарке ветеранам, который Бердымухамедов подготовил к празднованию 9 мая.

Каждому туркмену, прошедшему «войну 1941–1945 годов» (именно так в стране с 2012 года называют Великую Отечественную войну) выдали конверт с 200 манатами, что примерно равно 4,2 тысячи рублей.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

В хорошей форме

Сам Гурбангулы Бердымухамедов не привык заковывать себя в рамки и ограничиваться титулами «Милосердный Аркадаг» и «Спаситель». Судя по всему, «Славный сын своего народа» намеревается взять первое место в легендарной «Тур де Франс», иначе как объяснить любовь туркменского главы к велосипедным променадам.

Дошло до того, что во время приуроченного к 140-летию Ашхабада велопробега вице-премьер по строительно-промышленному комплексу Шамухаммет Дурдылыев отчитывался перед начальником, что называется, не переставая крутить педали. В начале июня, во время празднования Дня велосипедиста, к Бердымухамедову также присоединилась воспитанники детских домов.

«Гурбангулы Бердымухамедов, как и всегда, продемонстрировал великолепную физическую подготовку. Несмотря на чрезвычайно насыщенный рабочий график, президент постоянно уделяет время занятиям физической культурой и различными видами спорта», — сообщали в тот день местные СМИ.

Помимо «великолепной физической подготовки» президент Туркменистана периодически проявляет завидную находчивость, особенно в части противостояния различным физическим и социально-экономическим недугам. Так, год назад он запрещал жителям страны употреблять в быту слово «коронавирус», а уже жарким летом 2021 года Бердымухамедов поручил отключать подачу питьевой воды по ночам и в определенные часы в целях экономии.

gov.spb.ru / Администрация Санкт-Петербурга

На волнах и в небе

Приглядывая за раскаленными степями Туркменистана, глава государства не забыл и про морскую стихию. Посещая в июле Балканский велаят, Гурбангулы Бердымухамедов «обкатал» только что сошедший на воду прогулочный катер «Рахат», любуясь розовеющими сумерками сквозь надраенные иллюминаторы и мерно покачиваясь в такт волнам Каспийского моря.

Конец летней поры и начало осени – пора контрастов, в которых наследник Вечно Великого Туркменбаши точно знает толк. Если в августе Бердымухамедов позировал перед фотографами в кабине Aermacchi M-346, а после «лично испытал» итальянский истребитель, рассекая среди облаков подобно беркуту, то уже в октябре размеренно и чинно прогуливался меж макетов кровельных листов, фонарей и ковролина, утверждая облик новой столицы Ахалского велаята.

Завершая год, автор 13-ти томов сборника «Лекарственные растения Туркменистана» не мог оставить без внимания родной Ашхабад. 3 декабря во время заседания местного кабмина Бердымухамедов одобрил эскизы праздничных декораций для центральной части города, в частности изображения улыбающихся снеговиков и макеты белых праздничных юрт.

Без подарков на Новый год тоже не обошлось. Землякам Гурбангулы Бердымухамедов подарил собственноручно написанное стихотворение «Да здравствует мирная жизнь», в котором призвал всех людей на планете прекратить войны.

Также президент устроил себе предпраздничный визит в Россию для участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Подробнее об итогах переговоров в Северной столице с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко вы можете прочитать в нашем материале.