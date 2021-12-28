Дети из Саратовской области выбрали кавалеров «Ордена Ладошки»

Большое детское жюри в Саратовской области определило кавалеров почетного знака «Орден Ладошки».

Мероприятие в этом году прошло при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Как пояснил соавтор проекта, психолог Сергей Саратовский, в ежегодной сессии по выбору кавалеров знака детского признания «Ордена Ладошки» приняли участие более 20 тысяч учащихся из 140 школ Саратова, Энгельсского и Петровского районов Саратовской области. Одни ученики голосовали за общественных деятелей и благотворителей, другие примечали педагогов и представителей творческих профессий. Торжественное вручение почетного ордена пройдет в начале февраля в Саратове, сообщают «Ветеранские вести».

Но уже сейчас известно, кому будут вручены медальоны с золотистой ручкой. Среди представителей мира искусства их получат два москвича: поэт, сценарист, художественный руководитель Детского музыкального театра «Домисолька» Иван Жиганов и композитор, художественный руководитель Творческого Центра «АRТИСТ», рекордсмен «Книги рекордов Гиннесса» по количеству выпущенных альбомов с песнями для детей Григорий Гладков.

Также дети отметили заслуги общественных деятелей. Их трое: публицист, благотворитель, основатель реабилитационного центра для незрячих, учредитель благотворительного фонда «Ярдэм» Илдар Баязитов из Казани, педагог, общественный деятель, ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев из Москвы и просветитель, глава Саратовской региональной общественной организации трезвости и здоровья Наталия Королькова.