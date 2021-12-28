Информационное агентство «Эхо Севера» присоединилось к Медиагруппе «Патриот»

Редакция информагентства «Эхо Севера» официально стала партнером Медиагруппы «Патриот». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте издания.

Подписанное соглашение играет важную роль в подготовке и повышении квалификации журналистов значимых российских СМИ. На текущий момент полноправными партнерами Медиагруппы «Патриот» являются уже 130 изданий.

«Общение, в том числе и между коллегами и единомышленниками, в наше время — великая ценность. Нынче люди замыкаются в себе, уходят по уши в соцсети и также легко проваливаются в небытие. Участие в сообществе "Патриот" — качественно новый уровень общения», — отметил главный редактор ИА Илья Азовский.

Вместе с тем он добавил, что патриотические объединения просто необходимы в текущих реалиях. Огромное количество вражеской пропаганды просто требует адекватных контрмер.