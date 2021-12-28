Лавров: подходы руководства России пользуются популярностью на международной арене

Страны СНГ, БРИКС, Евразийского экономического сотрудничества, ШОС и многие другие, не входящие в эти объединения, являются сторонниками России. Соответствующее заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел, подходы российского правительства пользуются все большей популярностью. Лавров подчеркнул, что РФ стремится к тому, чтобы ее работа получала максимальный резонанс на международной арене. Об этом глава комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом рассказал на первом заседании комиссии.

«Они ссылаются на некий миропорядок, основанный на правилах, которые они пишут сами в узком кругу, избегая форматов, в которых приходится сталкиваться с такими сильными игроками, как Россия и Китай», — высказался Лавров.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо добиваться дальнейшего сплочения русского мира. По его словам, следует обеспечить «развитие связей между исторической коренной Россией и нашими диаспорами».