«Реинтеграция по-новому». Итоги неформального саммита СНГ в Петербурге

В Петербурге завершилась традиционная встреча восьми руководителей стран СНГ в рамках неформального саммита. Мероприятие проходило за закрытыми дверями в здании Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и длилось около полутора часов.

Участниками переговоров стали президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев (с ним приехал первый глава государства Нурсултан Назарбаев), киргизский президент Садыр Жапаров, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

О том, как проходил саммит и каковы его итоги, в материале «ПС».

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Как проходил саммит?

Накануне переговоров Владимир Путин успел встретиться с Эмомали Рахмоном и обсудить с ним текущую обстановку на границе с Афганистаном. Глава государства назвал Таджикистан одним из самых верных, надежных и близких союзников Москвы, а также договорился о поставках военной техники для укрепления границ республики.

После этого Путин пообщался с первым президентом Казахстана Назарбаевым, поблагодарив его за вклад в создание ЕАЭС и развитие экономического сотрудничества в Евразии.

«Эта идея принадлежит вам. И мы все вам очень благодарны, что вы выступили инициатором этого союза и его движущей силой. Во всяком случае, пока он не встал реально на ноги», — отметил Путин.

Около 14:00 лидеры восьми государств приехали в здание Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, где их ждала общая фотосессия на фоне государственных флагов. Главы республик выстроились в алфавитном порядке — Алиев и Пашинян стояли рядом. Не удалось уговорить на совместный снимок лишь Назарбаева, который остался стоять за кадром.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, инициатором прошедших переговоров стал Владимир Путин, однако на самой встрече российский лидер подчеркнул, что практически каждый из его коллег высказался за организацию мероприятия в таком формате.

«Этот год особенный для СНГ. 30-летие создания организации состоялось в этом году. Совсем недавно в декабре я имел удовольствие всех вас поздравить и с 30-летием независимости и сейчас делаю это с удовольствием в личном формате. Это необычный вариант встреч. Чаще мы работаем в режиме онлайн, но если есть такая возможность встретиться, значит, этим нужно воспользоваться», — взял вступительное слово российский лидер.

Путин отметил, что за прошедшие годы многое поменялось, однако само создание СНГ было оправданным. По его словам, между странами углубилась интеграция по многим направлениям — и в сфере безопасности, и в области экономики.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою положительную роль — общие коммуникации, общие предприятия, которые работают, как партнеры, все это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве», — обратил внимание глава государства.

Хотя дальнейшие переговоры были закрыты для посторонних глаз, в прямом эфире все-таки показали 36-минутный отрезок с начала встречи. За это время лидеры успели обсудить одну из главных, по словам Путина, тем этого мероприятия, «ради которой все собрались» — совместную борьбу против пандемии коронавируса.

С этой целью Путин пригласил на саммит главу Роспотребнадзора Анну Попову, которая рассказала о ситуации с COVID-19 и его новым штаммом «Омикрон». Попова заявила, что в содружестве необходимо выстраивать единую систему мер по исследованию и обмену информацией для «биологической безопасности».

kremlin.ru / Администрация президента России

С ней согласился президент Туркменистана, также обративший внимание на важность единых для стран-участниц СНГ методических указаний и пособий по изучению бактериологии и вирусологии. Бердымухамедов поделился, что в его вотчине не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом благодаря российским вакцинам.

Тему подхватил и президент Казахстана Токаев, поблагодаривший Россию за помощь в борьбе с пандемией.

«Действительно, на основе российской технологии "Спутник V" мы смогли наладить совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договоренности. Вакцина "Спутник V", можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление коронавируса», — отметил он.

В свою очередь Александр Лукашенко принялся рассуждать о возможных сроках окончания COVID-19. Он признался, что с самых первых месяцев пандемии потребовал от экспертов дать конкретный прогноз на будущее, однако ни одна из оценок специалистов не оправдалась.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

«Говорят, что трудно предсказать, как будет развиваться штамм. Может, вы нам скажете, что будет завтра? На что ориентироваться?» — допытывался белорусский лидер у Поповой.

«Вопрос сложный и непростой, но, если мы не будем прививаться и соблюдать меры профилактики, завтра будет гораздо хуже», — заверила Попова.

Завершить дискуссию поспешил Владимир Путин, напомнивший гостям, что они могут продолжить беседовать на интересующие их темы за закрытыми дверями.

«Мы имеем возможность сейчас в закрытом режиме обсудить и тему, которая была поднята Анной Юрьевной, и поговорить по другим вопросам, которые представляют взаимный интерес. Я попрошу наших коллег с камерами работу закончить», — попросил президент.

Однако Лукашенко напоследок поинтересовался, переболела ли коронавирусом сама глава Роспотребнадзора.

«Честно говоря, не помню, надо было у нее спросить, секрета нет никакого», — отозвался российский лидер, прежде чем завершилась прямая трансляция.

Около 15:30 лидеры государств СНГ покинули здание Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Несмотря на морозную погоду в Петербурге, из всех политиков в шапке был только Назарбаев. Судя по кадрам, экс-лидер Казахстана поехал на одном автомобиле с Лукашенко и сыном белорусского президента Николаем.

Мнение эксперта

Какие темы за это время обсудили главы восьми государств, угадать сложно. Однако накануне сообщалось, что на неформальном саммите планируется подвести итоги председательства Белоруссии в содружестве в 2021 году, обменяться мнениями по решению общих проблем и затронуть дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества стран-участниц.

По оценкам некоторых экспертов, стороны могли затронуть предложения России к США и НАТО по гарантиям безопасности. Последние предполагают недопущение Вашингтоном расширения Альянса на восток и отказ организации от этого процесса. Ранее этот вопрос уже обсудил замглавы МИД РФ Сергей Рябков с руководителями посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Так или иначе, сам факт проведения подобного саммита имеет большое значение для дружественных государств, заявил в комментарии «Политике Сегодня» директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. По его словам, такой формат позволяет устранить те проблемы в их интеграционных инициативах, которые они не могут решить в формальном ключе уже три десятилетия подряд.

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

«Значение СНГ кардинальным образом изменилось в последнее время в связи с обострением отношений между Россией и Западом. Если с самого начала это воспринималось как бракоразводная структура, которая позволяла безболезненно разойтись, то сейчас, на фоне завершения глобалистского проекта и краха однополярной модели мироустройства, СНГ становится формой для новой реинтеграции в евразийский цивилизационный блок», — рассуждает политолог.

В настоящее время в СНГ входит наибольшее количество постсоветских государств, а потому в будущем это объединение может занять важное место на геополитическом пространстве многополярного мира, продолжил Коровин.

«Именно на его основе можно, изменив знак его задач на противоположный, создать евразийский цивилизационный блок, что крайне актуально с учетом агрессивной политики Запада в отношении России, продвижения НАТО на восток и вползания американских террористических структур на постсоветское пространство», — резюмировал эксперт.

29 декабря в Петербурге Владимир Путин проведет личную встречу с Александром Лукашенко. Лидеры двух держав обсудят «актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества» и сыграют в хоккей в одной команде.